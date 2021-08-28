В Ростове на Курчатова водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика

Школьник переходил дорогу по регулируемой «зебре». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 28 августа, в Ростове на Курчатова водитель Mitsubishi сбил 11-летнего мальчика. После этого ребенок попал в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, школьник переходил дорогу по регулируемой «зебре» на зеленый свет. В этот момент на него наехала иномарка.

Теперь автоинспекторы будут выяснять, почему водитель вовремя не затормозил, и как могло произойти подобное ЧП днем, да еще и на светофоре. За рулем авто находился 69-летний мужчина.

В Госавтоинспекции напоминают: около пешеходных переходов нужно всегда снижать скорость, следует быть внимательными и осторожными.

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