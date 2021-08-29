Массовые отключения: c 30 августа по 3 сентября в Ростове обесточат сотни домов

Это плановые отключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Ростова в течение следующей недели - с 30 августа по 3 сентября - оставят без электричества. Отключения будут проводить максимум на день в разных районах города. Эту информацию опубликовали на сайте АО «Донэнерго», там же можно ознакомиться с более подробным графиком.

Так, 30 августа обесточат следующие адреса: Защитный, 14-18, 17-21, Кавалерийский, 8, 16/72, 11/57, Межевая, 2-78, 1-87, Нагорная, 1-71, 2-86, Профсоюзная, 6-98, Солдатский, 2-14, 1-13, Ярославский, 24-26, 27-29, 19/72, Базарная, 2, Толстого, 6А, 8, Карьерный, 2-12, Рыльского, 3-7, 2-24, Горсоветская, 40-68, 57-79.

31 августа электричества не будет в домах: на Тракторной, 36-48, 48Б, 48И, 41-79, Борисоглебском, 52-72, 75-93, Иловайской, 31-51, 36-64, Вавилова, 2-6/1, Куликовской, 21, Волокаламской, 1/99, 1Б, 3, 3/1, 3/2, 4-8А, Шеболдаева, 97, 97/2, 101, Дачной, 2Б, на 24-ой линии, 1-23, 2-18 и на Базарной, 4Б.

1 сентября: Станиславского, 183-209, 250-278, Нахичеванский, 2-10, 1-9, Российская, 1, 2-14, Курчатова, 2, 2а, 2б, Днепростроевская, 120-134, 101-117, Кочубея, 52-74, Международная, 60-72, 57-65, Черкесская, 51-75, 46-78.

2 сентября: Аэроклубовский, 7-15, 10-28, Войкова, 44-86, 97-123, Портовая, 441-475, 4-й Поселковый, 2, 1-7, Циолковского, 79-125, 217, Катаева, 187-229, 150-194, Доломановский, 77-81.

3 сентября: Толстого 6А, 10/12.

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