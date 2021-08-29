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Происшествия29 августа 2021 9:42

В Ростове водитель иномарки протаранил два авто

Это произошло в Александровке
Ангелина СКИБА
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В момент аварии около припаркованных машин было много людей. Фото: соцсети

В момент аварии около припаркованных машин было много людей. Фото: соцсети

В Ростове на проспекте 40-лет Победы водитель иномарки протаранил два авто. Фото с места происшествия в соцсетях сегодня, 29 августа, опубликовали очевидцы.

По словам ростовчан, все произошло вчера вечером около ТЦ «Мир». Некоторые утверждают, что мужчина, устроивший ДТП, был пьян. В момент аварии около припаркованных машин было много людей. К счастью, никто не пострадал.

Ранее в донской столице столкнулись пассажирский автобус, кроссовер и легковушка. Пострадали три человека, один из них попал в больницу.

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