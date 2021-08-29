В Ростовской области уже сутки ищут 14-летнего подростка

Мальчик ушел из дома и все еще не вернулся. Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже сутки ищут 14-летнего Романа Стрельцова. Мальчик живет в Новочеркасске. Он ушел из дома вчера, 28 августа, и все еще не вернулся. Сейчас его разыскивают близкие и волонтеры.

Приметы: рост 182 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Одет в синюю футболку и темные шорты до колен, обут в синие кеды.

Если вы видели подростка или знаете, где он находится, нужно позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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