До 1 декабря ограничат проезд по нескольким улицам в центре Ростова

Об ограничениях на дорогах предупреждают городские власти Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В центре Ростова на нескольких улицах ограничат проезд транспорта до 1 декабря. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Так, уже завтра, 30 августа, специальные ограждения и знаки выставят на Профсоюзной, в створе дома № 22. Это сделают из-за строительных работ, для свободного въезда и выезда техники.

А с 8 сентября ограничения введут на Красноармейской и Театральном в створе здания на Красноармейской, 157В/73. Причина - работы по возведению жилого комплекса.

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Об этом сообщили в городском департаменте автодорог (подробности)