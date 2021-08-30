Власти предложили создать рабочую группу для проверки такси в Ростовской области

Законы сейчас не позволяют полностью решить проблемы в сфере такси Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области требуется усилить контроль за работой такси. Для этого нужно создать специальные рабочие группы, состоящие из сотрудников разных ведомств. Они могли бы проводить проверки. С таким предложением на заседании в региональном Заксобрании выступил замминистра транспорта Дона Дмитрий Беликов.

Чиновник подчеркнул, что в этой сфере всем - и местным перевозчикам, и агрегаторам - нужны единые условия для развития и конкуренции. Кроме того, от действий компаний, занимающихся перевозками, страдают и обычные клиенты - иногда людям преднамеренно завышают цены на проезд.

С этим согласились и другие участники заседания. Также на встрече отметили, что законы в сфере регулирования работы такси не позволяют полностью решить проблемы отрасли. Например, сейчас все еще остается открытым вопрос с водителями, которые используют агрегаторы. С помощью приложений стать таксистом может любой желающий, однако, при этом не контролируется техническая исправность авто.

- «Серые» перевозчики не соблюдают никаких регламентов, не проводят техосмотр, сами не проходят медицинские осмотры, не платят налоги. Но самое главное, что эти перевозчики не несут никакой ответственности за тех граждан, которые пользуются их услугами, - добавил заместитель председателя комитета Заксобрания по строительству Михаил Сапрыкин.

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