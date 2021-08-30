Еще 28 пациентов с COVID-19 умерли за сутки в Ростовской области

Лечение в стационарах сейчас получают 4106 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за прошедшие сутки скончались еще 28 пациентов с COVID-19. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- Зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 20 женщин 36, 45, 61, 63, 65, 66, 69, 70, 73, 81, 82, 84, 85, 87 лет, а также 8 мужчин 43, 60, 67, 68, 69, 75, 78 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится сообщении.

Всего жертвами коронавируса в области стали 5959 человек. Лечение в стационарах сейчас получают 4106 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 342. Кроме того, за сутки подтвердили еще 482 случая заболевания COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О рекордной смертности от COVID-19 в стационарах сообщил главварч РОКБ

Система здравоохранения в регионе сейчас загружена почти до предела (подробности)