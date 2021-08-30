8 сентября состоится «Прямая линия с Василием Голубевым»

Все желающие смогут написать сообщение или позвонить главе региона. Фото: сайт правительства РО

8 сентября губернатор Василий Голубев проведет «Прямую линию» с жителями Ростовской области и ответит на все поступившие вопросы. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте и в соцсетях донского правительства.

Там же можно будет задать свой вопрос главе региона. Для этого следует заполнить форму и отправить текстовое сообщение. Лучше прикрепить свои фото или видео по теме.

Вопросы будут принимать с сегодняшнего дня до окончания программы. Также 8 сентября с 17 часов во время эфира можно будет позвонить по телефону в Ростове (863)201-70-44 или отправить сообщение в WhatsApp на номер 8-900-130-11-30.

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