С 31 августа по 2 сентября в Ростовской области ожидается пожароопасность 5 класса

Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в 7 районах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 31 августа по 2 сентября местами в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, вероятность возгораний будет довольно высокой в Чертковском, Семикаракорском, Багаевском, Весёловском, Мартыновском, Усть-Донецком и Константиновском районах.

Высокую пожароопасность 4 класса прогнозируют в Заветинском, Ремонтненском, Орловском, Зимовниковском, Дубовском, Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Белокалитвенском, Боковском, Советском, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском районах и в Приазовье, а также в Ростове-на-Дону.

В такую погоду лучше не разводить костры на природе и не выжигать сухую растительность - крупный пожар может разгореться даже от одной искры.

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