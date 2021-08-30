Ростовская область отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

На защиту Родины в страшные годы оккупации встали сотни тысяч жителей донского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 30 августа, Ростовская область отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Жителей региона с этой датой уже поздравили власти. Текст обращения опубликовали на сайте донского правительства.

- Сегодня мы говорим спасибо всему военному поколению. Благодарим их за мужество, самоотверженность, твердость духа и веру в свое Отечество. Мы гордимся их подвигами и склоняем головы перед доблестью и отвагой павших за родную землю. Желаем всем здоровья, благополучия, мира и согласия, новых достижений во имя Ростовской области, - говорится в тексте.

На защиту Родины в страшные годы оккупации встали сотни тысяч жителей донского края. В историю Великой Отечественной войны навечно вписаны подвиги героев «Тацинского рейда», операций «Дон», «Кольцо», ожесточенных боев под Белой Калитвой, Миллерово, Красновкой и другими населенными пунктами.

30 августа 1943 года последними на Дону освободили Таганрог, Матвеево-Курганский и Неклиновский районы. Всего в период немецко-фашисткой оккупации захватчики расстреляли, замучили и угнали в немецкое рабство 182 061 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гриф «секретно» снят: На Дону стали известны места массовой гибели 182 тысяч человек

Они стали жертвами массовых казней и пыток во время Великой Отечественной войны (подробности)