Гирлянду Славы возложили к Вечному огню мемориала на «Самбекских высотах»

Жители Дона почтили память защитников Родины. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 30 августа, в честь годовщины освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков к Вечному огню мемориала на «Самбекских высотах» возложили гирлянду Славы. Состоялась минута молчания - собравшиеся почтили память защитников Родины, сообщает сайт донского правительства.

Кроме того, на «Самбекских высотах» захоронили останки еще 38 воинов Великой Отечественной войны. Всего на Аллее Памяти сейчас покоятся 413 бойцов, удалось восстановить имена только 27 из них.

Церемонию перезахоронения провели со всеми воинскими почестями. Состоялась панихида. Погибших солдат предали земле под оружейный залп и звуки военного оркестра.

- Мы отдаём дань мужеству солдат, положивших жизнь за свободу донской земли, наш священный долг - похоронить их со всеми почестями, вечная им память, - сказал губернатор Василий Голубев.

После этого глава региона встретился с представителями поисковых объединений и патриотических организаций. Школьники представили Василию Голубеву сборник «Живу на Дону». Эта книга рассказывает не только о событиях Великой Отечественной войны, но и помогает узнать больше о традициях казачества и православия.

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