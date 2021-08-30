40 млрд рублей до 2025 года планируют потратить на ремонт ливневок Ростова

На строительство в Левенцовке до 2025 года потратят 4,96 млрд рублей. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове до 2025 года на проект реконструкции, а также на модернизацию и строительство ливневых канализаций должны потратить около 40 млрд рублей. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- До 2025 года территорию города условно разделили на 35 бассейнов. Работы по проектированию и строительству сетей осуществляются поэтапно. Ориентировочная стоимость разработки документации, а также выполнения строительно-монтажных работ на все 35 бассейнов города - около 40 млрд рублей, - написал Алексей Логвиненко.

Также глава администрации добавил, что уже до конца 2022 года планируют создать централизованную схему отвода ливневых вод. Она позволит «проверить техническое состояние и реальную протяжённость ливневок в электронной модели».

- После чего мы приступим к модернизации, ремонту и строительству систем отвода ливневых вод в центре города. До конца 2022 года будет разработан проект обновления бассейна № 1. Выделено 155 млн рублей на проектно-изыскательские работы отвода сточных вод в границах Советского района. Строительно-монтажные работы по бассейну №1 ЖК «Левенцовский» должны выполнить до 2025 года. Ориентировочная стоимость - 4,96 млрд. рублей, - сообщил Алексей Логвиненко.

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