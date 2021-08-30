В Ростове покинул свой пост директор департамента ЖКХ

В Ростове ушел с поста директор департамента ЖКХ. Фото: администрация Ростова

В донской столице сложил полномочия директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Максим Неснов. Об этом сообщили в городской администрации.

Его последним официальным рабочим днем стало 30 августа. Этот пост Неснов занимал с 9 июля 2020 года.

- С 31 августа освобожден от занимаемой должности по собственному желанию Соответствующее распоряжение подписал глава Администрации города Алексей Логвиненко, - сообщает источник в городской администрации.

В настоящее время исполняющим обязанности назначен Роман Морозов.

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