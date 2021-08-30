В Ростовской области мужчина погиб, врезавшись в столб

В Ростовской области произошла смертельная авария Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертельная авария произошла ночью в Шахтах

Инцидент произошел в понедельник, 30 августа, около половины второго ночи в городе Шахты. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал по улице Доронина и в районе дома № 3а не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в электрический столб правой стороной машины.

В результате аварии водитель иномарки скончался, а два пассажира 39 и 35 лет, которые ехали на заднем сидении, получили травмы различной степени тяжести. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли оперативно оказать им помощь.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти предложили создать рабочую группу для проверки такси в Ростовской области.

Эту инициативу обсудили в донском Заксобрании.