В Ростовской области мужчина погиб, врезавшись в столб

В Ростовской области произошла смертельная авария
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Смертельная авария произошла ночью в Шахтах
Инцидент произошел в понедельник, 30 августа, около половины второго ночи в городе Шахты. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал по улице Доронина и в районе дома № 3а не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в электрический столб правой стороной машины.
В результате аварии водитель иномарки скончался, а два пассажира 39 и 35 лет, которые ехали на заднем сидении, получили травмы различной степени тяжести. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли оперативно оказать им помощь.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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