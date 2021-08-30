Железнодорожный тур запустят из Ростова на Кавказские минеральные воды

Ростовчане отправятся в тур на Кавминводы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предстоящей осенью ростовчане смогут отправиться в тур на Кавказские минеральные воды с комфортом на поезде. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД. Поезда поедут к оздоровительным источникам уже в октябре.

Тур будет представлять собой трехдневную поездку, с 28 по 31 октября. Участники его смогут побывать в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках. В каждом из городов гид проведет туристам по самым интересным и живописным местам. Дончане смогут познакомиться с красотами Ставропольского края и даже вкусить изумительный вкус воды из известных по всей стране минеральных источников.

- Путешествие обойдется туристам при двухместном размещении - в 14 350 рублей/чел., а при одноместном - в 15 500 рублей/чел. В стоимость путешествия будут включены трансфер на вокзал, проживание гостинице, экскурсионная программа, питание, услуги гида, а также транспортная и медицинская страховки, - говорится в тексте сообщения.

Между городами, в которых побывают туристы, они будут перемещаться на «Ласточке», а от железнодорожных вокзалов до местных достопримечательностей ростовчан будут доставлять на автобусах с кондиционером.

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