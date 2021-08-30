Двухлетняя девочка пострадала в аварии в Ростовской области

В Ростовской области двухлетняя девочка пострадала в ДТП. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадали два человека.

Инцидент произошел в понедельник, 30 августа, около пяти часов вечера в городе Шахты. По предварительным данным, на перекрестке проспектов Александровск-Грушевский и Шахтинский водитель 61-летний водитель автомобиля Lada Granta не уступил дорогу при перестроении иномарке Renault Logan под управлением 35-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

От сильного удара французский автомобиль отлетел в сторону и врезался в столб. В аварии пострадал водитель иномарки. Прибывшие к месту происшествия медики госпитализировали его с травмами различной степени тяжести. Травмы в аварии получили и двое пассажиров - 30-летняя женщина и двухлетняя девочка.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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