Василий Голубев проехался по "первой миле" новой траммвайной сети в Таганроге

Губернатор проинспектировал "первую милю" трамвайных путей в Таганроге Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проехался по новым трамвайным путям в Таганроге . Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона преодолел семь из десяти уже отстроенных километров «первой мили» трамвайной сети. Голубев испробовал тамвайный маршрут № 3 на участке «Улица Фрунзе - переулок Гоголевский».

- Я всем советую запомнить сегодняшние ощущения: звук колес старого трамвая, отсутствие кондиционеров. Уже в сентябре, 12-го числа, когда в Таганроге будет отмечаться День города, по первому участку реконструированных путей будут пущены новые трамваи. Начнут работать десять новых составов - и таганрожцы точно будут чувствовать себя комфортнее, - отметил глава региона.

В настоящее время здесь ведется установка 20-ти новых и еще четырех реконструированных остановок. Кроме того, дорожные рабочие ставят опоры контактной сети.

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Прокатиться на новом транспорте таганрожцы смогут уже в сентябре.