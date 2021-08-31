Погода в Ростове-на-Дону на 31 августа 2021: последний день лета удивит ростовчан

Температура составит +29 - 31 градус. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 31 августа — прогноз синоптиков. По данным гидрометцентра, в последний день лета погода ухудшится.

Температура составит + 29 — 31 градус. Во второй половине дня погода ухудшится — пройдет дождь с грозой, ветер усилится до 15 — 20 метров в секунду. В остальное время осадков не ожидается, скорость ветра будет составлять 6 — 11 метров в секунду.

По Ростовской области серьезных осадков не прогнозируется. Днем возможны небольшие дожди, вечером в отдельных районах — ливни. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду, при грозе — 15 — 20 метров в секунду.