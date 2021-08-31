Пробки в Ростове-на-Дону на утро 31 августа: коллапс ростовчанам не грозит

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 31 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, проспекте Ворошиловском, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, улице Цезаря Куникова, проспекте Ленина, улице Нансена. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Оганова, Особенная, Зрелищная, 1-я Форматная.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Бодрая и Нариманова.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Орская, Вятская, Киргизская, 50-летия Ромтсельмаша, Менжинского, и проспекту Шолохова.

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