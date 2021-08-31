Оплату проезда картой "тройка" начали испытывать в регионе

Тестирование карты уже началось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области начали тестировать оплату проезда в общественном транспорте картой "Тройка". Об этом этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

В ведомстве заверили, что «Тройку» уже можно использовать при оплате проезда на восьми маршрутах в Батайске и на 10 маршрутах в Сальске. Сегодня в тестовом режиме карту можно будет применять для оплаты проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах в Таганроге.

- Для участия в тестировании системы безналичной оплаты необходимо получить карту „Тройка“ и присоединиться к фокус-группе в общем чате, - говорится в тексте сообщения.

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Начало тестового периода запланировано на сентябрь