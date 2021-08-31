«Космический всеобуч»: «Ростелеком» и Центр космических технологий «Арктурус» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» стал цифровым партнером образовательных всероссийских проектов «Космический всеобуч» и Chief Space Officer. Соответствующее соглашение подписали Сергей Мордасов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» и Роман Хади, директор федерального НИИ «Спецвузавтоматика», в структуру которой входит Центр космических технологий «Арктурус».

Проект «КосмоВсеобуч.рф» запустит лекции в онлайн-формате и встречи с отраслевыми экспертами, а также интерактивное тестирование по космическим темам. Каждый его участник сможет пройти через десять случайно выбранных вопросов разной сложности и посмотреть фильмы на космическую тематику, целью которых является не только проверка знаний о космосе, но и повышение интереса детей и взрослых к его изучению. Полученные знания будут подкреплены сертификатом.

«Совместная работа над образовательными проектами для всех регионов нашей страны — крайне важная часть нашей миссии. Центр “Арктурус” ставит перед собой задачу внести значимый вклад в формирование передовых региональных инженерных школ нового уровня для наращивания технологических компетенций и поиска прикладных решений по важным государственным задачам в сфере цифровой и космической отраслей», — отметил Роман Хади, директор федерального НИИ «Спецвузавтоматика».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Второй проект сотрудничества между национальным провайдером и научно-исследовательским институтом — Chief Space Officer — образовательный онлайн-курс о космических и цифровых технологиях. В рамках этого проекта руководители и эксперты «Ростелекома» проведут лекции по темам искусственного интеллекта, информационной безопасности, спутниковым коммуникациям и другим областям цифровых знаний. Проект также будет запущен 1 сентября и даст возможность участникам получить профильный сертификат. Регистрация на первый поток уже доступна по адресу spaceCSO.ru.

«Развитие цифровых технологий неразрывно связано с наращиванием кадрового потенциала, обладающего передовыми компетенциями в разных областях. Так как космическая отрасль является высокотехнологичной сферой, требующей максимального уровня цифровизации, мы приняли решение стать партнером образовательных проектов центра космических технологий “Арктурус”. В рамках сотрудничества мы собираемся дополнить проекты уникальными знаниями наших экспертов и тем самым внести свой вклад в создание гибридных профессий будущего», — подчеркнул Сергей Мордасов, вице-президент — директор «Ростелекома» на Юге.

«КосмоВсеобуч.рф» и Chief Space Officer стартуют 1 сентября, в День знаний. Информационную поддержку проектам оказывает президентская платформа «Россия – страна возможностей».

«Научно-образовательная повестка — важнейшее звено в любой масштабной инициативе. Благодаря поддержке партнеров-технологических лидеров нашей страны, уверен, мы сможем сформировать качественно новые подходы и проекты по тематике космической отрасли. В этом смысле “Космический всеобуч” и курс Chief Space Officer должны помочь в формировании кадров и компетенций команд из регионов России по цифровым и космическим технологиям для решения амбициозных задач в нашей стране», — отметил Антон Алексеев, советник по цифровому развитию губернатора Ростовской области.

Центр космических технологий «Арктурус» был создан в 2020 году в Ростове-на-Дону в качестве подразделения ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», подведомственного Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.