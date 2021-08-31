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Общество31 августа 2021 11:23

Ливни с грозами ожидаются с 31 августа по 3 сентября в Ростовской области

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду
Ангелина СКИБА
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Во время ветра нельзя стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями

Во время ветра нельзя стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области до конца суток 31 августа, 1-2 сентября, а также ночью и утром 3 сентября местами ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду. Во время ветра нельзя стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Подходить к оборванным проводам опасно для жизни.

При любых чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номерам «101» или «112». Единый телефон доверия управления МЧС: (863) 239-99-99.

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