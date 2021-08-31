481 случай коронавируса подтвердили в Ростовской области 31 августа

В лабораториях за сутки провели 2927 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области выявили 481 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2961. Об этом сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 198. На втором месте находится Аксайский район, там 10 заболевших, в Неклиновском и Семикаракорском районах - по 9.

По 8 случаев - в Азовском и Багаевском районах, а также в Батайске, городе Гуково, Новошахтинске, Таганроге, Зерноградском, Мясниковском и Сальском районах. По 2 положительных теста подтвердили в Белокалитвенском, Милютинском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах, 1 заболевшего за сутки обнаружили в Куйбышевском районе.

Среди новых заболевших 39,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31% - от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 15,2% - дети.

Лечение в стационарах получают 4004 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 36 человек, на неинвазивной ИВЛ - 346.

Кроме того, зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 19 женщин 44, 51, 59, 62, 64, 66, 67, 71, 73, 75, 76, 80, 81, 83, 86, 95 лет, а также 9 мужчин 60, 64, 69, 73, 74, 82, 84, 92 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5988 человек. Выздоровели 107471 человек, в том числе за последние сутки - 365.

Ранее стало известно, что за прошлый месяц Ростовская область оказалась на втором месте в ЮФО по числу смертельных случаев среди пациентов с COVID-19. По данным Росстата, в июле скончались 720 человек.

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