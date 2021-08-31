Еще 28 пациентов с коронавирусом не смогли спасти в Ростовской области

В стационарах сейчас лечат 4004 пациента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Информация об этом появилась сегодня, 31 августа, на сайте донского правительства.

Речь идет о 19 женщинах от 44 до 95 лет, а также о 9 мужчинах от 60 до 92 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в области стали 5988 человек. В стационарах сейчас лечат 4004 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 36 человек, на неинвазивной ИВЛ – 346. Кроме того, за сутки подтвердили еще 481 новый случай заболевания COVID-19.

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