Беременную женщину в декрете незаконно уволили в Ростовской области

Работодатель избавился от сотрудницы и спокойно продолжал заниматься бизнесом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области беременную женщину уволили, когда она была в декрете. Пострадавшая смогла восстановить справедливость только после вмешательства прокуратуры, об этом сегодня, 31 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в Новочеркасске работодатель пытался избавиться от неугодной сотрудницы под законным предлогом - в документа отметили, что фирма якобы прекратила существование и, соответственно, работник больше не требовался. Однако на самом деле все было не так, и индивидуальный предприниматель продолжал заниматься своим бизнесом.

После этого прокуратура подала протест и уволенного специалиста сразу же восстановили в должности. Также руководителя, который пытался избавиться от беременной коллеги, могут привлечь к административной ответственности.

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