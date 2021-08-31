Какие ограничения на дорогах в Ростове-на-Дону в сентябре 2021: где запретят проезд и парковку

В сентябре начнут действовать ограничения на проезд и парковку.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новые ограничения на дорогах начнут действовать в Ростове-на-Дону в сентябре 2021. Рассказываем, на каких участках запретят проезд, а где — остановку транспорта.
8 сентября будет перекрыт участок на улице Красноармейской и проспекте Ворошиловском. В частности, движение автомобилей запретят в створе здания на Красноармейской, 157В/73. Ограничения будут действовать до 1 декабря из-за строительства жилого комплекса.
Ограничения на дорогах коснутся не только проезда, но и парковки. С 4 сентября нельзя будет оставлять транспорт на следующих участках:
- проспект Ворошиловский — от улицы Станиславского до улицы Московской (восточная сторона);
- улица Большая Садовая — от переулка Семашко до переулка Думский проезд (северная сторона);
- проспект Буденновский — в створе здания на Буденновском, 39;
- улица Береговая — от Береговой, 10 до переулка Соборный и в створе строения, расположенного в створе Береговой, 37 и 39 (южная и северная стороны);
- улица Седова — от улицы Седова, 21 до проспекта Чехова;
- площадь Карла Маркса — от дома № 16Б до № 10.