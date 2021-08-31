«Мифы и рифы»: как стать топовым преподавателем

Перед 1 сентября узнаем, кто и как может научить первоклассно учить

Чему учиться, чтобы учить: как стать успешным преподавателем?

Накануне праздника - Дня знаний говорим о профессии учителя и преподавателя. Учитель - вечная профессия или она уйдет? Какой будет старая новая профессия в современном мире? Кто и как научит новым технологиям и исследовательским компетенциям?

В студии Радио «Комсомольская правда» президент Южного федерального университета, профессор Марина Боровская беседует с директором Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимиром Кириком.

АЛЛО!

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