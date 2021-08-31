70,7% населения привили первым компонентом вакцины от COVID-19 на Дону

В донских медорганизациях есть четыре вида вакцины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 70,7% подлежащего иммунизации населения. Этот показатель на 9% выше, чем в среднем по стране. Такие цифры сегодня, 31 августа, озвучила исполняющая обязанности донского министра здравоохранения Елена Теплякова.

- На прошлой неделе темпы вакцинации были несколько снижены, но они все равно остаются одними из самых высоких в России и составляют более 300 на 100 тысяч населения, - добавила Елена Теплякова.

Также во время своего выступления Елена Теплякова подчеркнула, что сегодня в донских медорганизациях есть все четыре вида вакцины, кроме того, на складе хранится достаточный запас таких препаратов.

Ранее о невысоком уровне вакцинации среди студентов и работников вузов сообщил главный санврач Евгений Ковалев. Теперь Роспотребнадзор собирается отстранять от работы непривитых сотрудников высших учебных заведений.

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