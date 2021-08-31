В течение жизни специалист занимался развитием крупных и важных проектов. Фото: сайт Торгово-промышленной палаты РО

В Ростовской области ушел из жизни вице-президент Торгово-промышленной палаты Сергей Шнейдер. Информация об этом сегодня, 31 августа, появилась на сайте ведомства.

Сергей Шнейдер скончался в возрасте 67 лет. Известно, что до работы в Торгово-промышленной палате специалист работал в «Ростовводоканале». В течение жизни он также занимался развитием крупных проектов - от модернизации «Ростовского водоканала» до разработки концепции ливневок для Сочи.

Сегодня соболезнования выразили в некоммерческой организации «Формирование городского экопарка «Темерник».

- Это по-настоящему невосполнимая потеря, тот самый случай, когда человека невозможно заменить. Наш неутомимый двигатель, человек, без которого невозможно было бы создание нашего объединения. Неиссякаемый оптимизм, чувство юмора и вера в лучшее, в сочетании с академическими знаниями и огромным жизненным опытом стали залогом реализации множества важных проектов. Лучшей памятью и благодарностью Сергею Борисовичу от всех нас будет продолжение начатой им работы, чтобы все его усилия не прошли даром, - говорится на сайте организации.

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