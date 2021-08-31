Государственную выплату пенсионерам увеличат на 20 процентов

Фото: ВТБ

Инициативу правительства России о господдержке пенсионеров поддержал банк ВТБ. Он увеличил размер государственной выплаты на 20%. Для этого необходимо в сентябре-октябре перевести зачисление пенсии на карту банка.

Клиентам, которые ранее не получали пенсию в ВТБ, банк в качестве дополнительной поддержки начислит по 2 000 рублей. Для этого необходимо с 1 сентября по 31 октября включительно оформить заявление на зачисление пенсионных выплат на карту «Мир» ВТБ. Средства от банка поступят на счет не позднее следующего календарного месяца после получения первой пенсии.

Как сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, банк нацелен на адресную помощь незащищенным категориям населения и уделяет особое внимание старшему поколению.

- Мы хотим выступать не просто техническим провайдером по переводу пенсий, но и помогать клиентам дополнительными зачислениями. Именно поэтому мы приняли решение увеличить государственную выплату в размере 10 тыс. рублей со своей стороны на 20%, а также повысить для пенсионеров размер ставки на остаток по текущему счету до 7,5%, чтобы пенсионеры чувствовали себя увереннее в финансовом плане. Подобные инициативы мы намерены запускать и в дальнейшем, - заявил Анатолий Печатников.

Кстати, тем, кто начал получать пенсию на карту ВТБ 1 июня и позже, помимо повышенной доходности по текущему счету и дополнительной выплаты банк зачисляет до 10% дополнительного кешбэка при оплате картой товаров в аптеках, а также услуг ЖКХ (в том числе через ВТБ Онлайн). Чтобы получить этот кешбэк, необходимо бесплатно подключить к Мультикарте, на которую начисляется пенсия.