Пловец из Ростовской области Владимир Сотников завоевал вторую «донскую» медаль на Паралимпиаде

Владимир Сотников завоевал золото в смешанной эстафете 4х100 метров. Фото: Минспорта Ростовской области

17-летний Владимир Сотников из Шахт получил золотую медаль в соревнованиях по плаванию слепых на дистанции 4x100 метров вольным стилем. Вместе с командой пловцов донской спортсмен преодолел дистанцию за 3.53,79 минуты. Это уже вторая медаль по плаванию, которую принес Сотников в копилку Ростовской области. Корреспонденты "КП - Ростов-на-Дону" связались с тренером спортсмена Тинатин Рубис.

- Это было слишком круто! - поделилась эмоциями наставник. - До последнего не знали, кто станет первым. Только когда результаты появились на табло, успокоились.

Интересно, что Сотникова до последнего не хотели брать на Паралимпиаду, так как в мировом рейтинге он был шестым. Говорили, что он молодой и бесперспективный. Но теперь на его счету уже вторая паралимпийская медаль.

Напомним, до этого Владимир уже принес бронзу на дистанции 100 метров на спине.

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