«Дни навигации первокурсника» пройдут в ДГТУ

Фото: ДГТУ

В донской столице, в ДГТУ, 1 сентября программа для студентов первого курса бакалавриата и специалитета ДГТУ. Интенсив «Дни навигации первокурсника» познакомит юношей и девушек с жизнью вуза, поможет выбрать образовательную траекторию. Курс рассчитан на 10 дней.

В рамках программы с 1 по 4 сентября ребятам покажут город, кампусы ДГТУ, факультеты, лаборатории, научные центры. Студенты смогут пообщаться с деканами факультетов. Кроме этого, ребята примут участие в экскурсиях, мастер-классах, деловых играх, творческих и развлекательных мероприятиях, за которые первокурсники получат баллы активности, повышающие вероятность поступления на желаемый профиль.

На первой неделе первокурсники выберут образовательное пространство для дальнейшего обучения: стандартный бакалавриат или специалитет, учеба в которых будет проходить в традиционной форме, Институт опережающих технологий «Школа Икс» или «Т-университет».

Вторая неделя «Дней навигации первокурсника», которая пройдет с 6 по 10 сентября, будет посвящена проектной деятельности.

Первокурсникам стандартного бакалавриата или специалитета в рамках модуля «Основы проектной деятельности» предстоит в командах предложить решение одного из 150 проектов гуманитарной и технической сферы.

Ну а 1 сентября в рамках празднования Дня знаний первокурсников ждет торжество.

С 11:00 начнут работу интерактивные зоны подразделений внеучебной работы. Также в это время состоится встреча с проректором по учебной работе Владимиром Колодкиным, который расскажет о Днях навигации и мероприятиях первой недели пребывания в вузе, а также об Институте опережающих технологий «Школа Икс» и новом образовательном пространстве «Т-университет».

А в 16:00 на площади Гагарина состоится торжественная церемония с поздравлениями от ректора ДГТУ Бесариона Месхи, представителей правительства области и администрации города.