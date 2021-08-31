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Общество31 августа 2021 19:30

В Ростове раньше срока сдадут путепровод на трассе М-4

Ранее планировалось окончить работы к декабрю
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове раньше срока закончат строительство путепровода на трассе М-4 "Дон"

В Ростове раньше срока закончат строительство путепровода на трассе М-4 "Дон"

Фото: Правительство РО

В Ростовской области запланировали сдать путепровод на федеральной трассе М-4 «Дон» раньше запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Ранее сообщалось, что рабочие должны полностью окончить строительство в декабре 2022 года.

- Путепровод уже возведен, установлены железобетонные опоры и пролетные строения, готовы подъездные пути, заканчивается устройство мостового основания и ограждений. Выполнена система отвода воды. На данный момент готовность объекта оценивается в 92%. Подрядчик готов приступить к благоустройству прилегающей территории, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время пока неизвестны точные сроки введения путепровода в эксплуатацию.

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