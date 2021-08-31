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Общество31 августа 2021 20:00

Два исторических здания в центре Ростова перешли к новому владельцу

В одном из них располагалась редакция газеты "Молот"
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове продали два исторических здания

В Ростове продали два исторических здания

Фото: Яндекс.Карты

В донской столице два исторических здания в центре города, а именно на проспекте Буденновском, обрели нового владельца. Бывшая собственница Татьяна Шишкина продала помещения "Россельхозбанку". Стоит отметить, что в одном из них находилась редакция газеты "Молот". Об этом сообщает портал «Город N».

Всего в собственности Татьяны Шишкиной находились три здания, два из них она продала банку. По предварительным подсчетам, сумма сделки могла составить около 500 миллионов рублей.

Два проданных здания находятся на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской. Сама Шишкина приобрела их в 2016 году. На тот момент продавцом являлось Росимущество. На тот момент сумма сделки составляла 447,6 миллиона рублей. Стоит отметить, что в настоящее время оба здания являются объектами культурного наследия.

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