Ростовские подземные переходы планируют оснастить оборудованием для маломобильных граждан

В Ростове переходы оснастят оборудованием для маломобильных групп. Фото: администрация Ростова

Власти донской столицы запланировали оснастить несколько подземных пешеходных переходов новым оборудованием для маломобильных граждан. Специализированное оборудование может появиться там в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации

- В настоящее время департамент автодорог готовит предложения для рассмотрения депутатами городской Думы на предстоящем в октябре заседании по оснащению подземных переходов подъемным оборудованием, – говорится в тексте сообщения.

Речь идет о подземном переходе на пересечении проспекта Буденновского и улицы Московской. Здесь планируется в 2022 году установить подъемные платформы и пандусы. Такое же оборудование появится и в переходе на проспекте Шолохова, 293. Общая стоимость составит 9,3 миллиона рублей.

В 2023 году платформы могут появиться в переходе на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского, а также еще четыре перехода получат гусеничные подъемники на общую сумму 7,7 миллиона рублей.

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