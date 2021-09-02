В Ростове раскритиковали проект строительства шестиполосной дороги на Береговой

Проект новой дороги планируют отправить на экспертизу после обсуждений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове раскритиковали строительство шестиполосной дороги на Береговой в рамках проекта продления набережной от Богатяновского спуска до 13-ой линии. Свои мнения озвучили как эксперты, там и обычные жители города.

Так, например, активисты движения «Мой фасад» в одной из своих статей заявили, что такая широкая проезжая часть совершенно не нужна, потому что займет часть прогулочной зоны.

- Зачем Ростову шестиполосная трасса на набережной, прямая как стрела? Она упирается с двух сторон в два бутылочных горлышка - Береговую и 13-ю линию. Уже изначально создано все для пробок. Места для прогулок практически не остается. Из 42 метров ширины дороги 22 отдали автомобилистам и 3 - пешеходам. Есть полосы для общественного транспорта и велодорожка, это плюс. Однако сам проект необходимо переработать, - подчеркнули общественники.

Что касается жителей донской столицы, то они свои точки зрения выразили на портале «Активный ростовчанин», там как раз проводили голосование. Люди также отметили избыточную ширину дороги и увеличение трафика машин.

- Это уничтожение Ростова-на-Дону и его визитной карточки, - написал один из участников голосования.

Однако, стоит отметить, что есть немало и положительных комментариев - часть ростовчан уверены, что это обновление будет полезным и снос не затронет жилые строения.

- Однозначно «за». Пора снести трущобы, как на Седова, - написал житель города.

- Развитие должно быть комплексным. Береговая как раз будет связующим звеном. Нужно убрать всех, кто захватил улицу и превратил ее в свой личный дворик и подсобку, - подчеркнул еще один неравнодушный горожанин.

Предложения и замечания по дороге и продлению набережной власти принимали до 28 июля. Обсудить итоги обещали на общественных слушаниях. После этого документы должны отправить на экспертизу.

- Получив положительное заключение, у нас появится возможность выкупить земельные участки под будущую дорогу и приступить к ее строительству. В итоге мы получим не только новую транспортную артерию в центре города, но и удобную инфраструктуру непрерывного прогулочно-рекреационного пространства, соединяющего набережную с Театральным спуском, - пояснил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова не поддержали проект продления набережной

«За» строительство дороги высказались 158 человек, против - 343 (подробности)