В Ростове пройдет продовольственная ярмарка Фото: Правительство РО

В донской столице пройдет продовольственная ярмарка выходного дня. Состоится она в ближайшую субботу, 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Посетить ее ростовчане смогут на проспекте Шолохова, 270/1, - перед зданием старого аэропорта. Продукцию предоставят сельскохозяйственные предприятия, фермеры и садоводы. Стоит отметить, что в ярмарке могут принять участие только сертифицированные системой «Сделано на Дону» предприятия. Всего свою продукцию представят 160 участников ярмарки. Сельхозпроизводители получат места на ярмарке абсолютно бесплатно.

Ростовчане смогут здесь приобрести овощи, фрукты, мясо, молочные продукты, яйца, рыбу, масло, мед, хлеб, а также мучные и кондитерские изделия. Важно сказать, что социально значимые продукты здесь будут продаваться по ценам на 10-15% ниже рыночных.

Локальные ярмарки пройдут и других городах и районах области.

- Сегодня в Ростовской области функционируют более 300 ярмарочных площадок. Продовольственные ярмарки – возможность приобрести разнообразные плоды нового урожая без посредников, что влияет на стоимость и качество товара, - говорится в тесте сообщения.

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Цены на социально-значимые товары будут на 10-15% ниже рыночных.