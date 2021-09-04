Схема движения маршрута № 74 в Ростове изменена с 4 августа

Корректировки приняты на основании голосования горожан на сайте "Активный ростовчанин". Фото: администрация Ростова-на-Дону

Как передает пресс-служба администрации Ростова на Дону, в донское столице скорректирована схема движения автобусов по маршруту № 74. Изменения вступили в силу, начиная с сегодняшнего дня - субботы, 4 сентября.

- Схема движения меняется для сохранения транспортной связи жителей жилого комплекса «Соловьиная роща» с микрорайоном Сельмаш, - сказали в администрации. - Изменение предполагает организацию движения автобусов по проспекту Ленина и улице Менжинского в обоих направлениях.

Стоит отметить, что решение о корректировке маршрута приняли с целью оптимизации на основании результатов голосования жителей города на сервисе «Активный ростовчанин».

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