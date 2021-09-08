Более 220 нелегальных ларьков демонтировали в Ростове за две недели

67 НТО после жестких санкций убрали сами владельцы. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове-на-Дону за две недели демонтировали 221 незаконный ларек. Работы провели в районе улицы Лелюшенко, около рынка «Пан-Ком» и рядом с торговым центром «Орбита». Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логивненко.

- В Первомайском районе из 221 удаленного НТО 67 после жестких санкций убрали сами владельцы. Однако проблема повторного размещения еще не решена. Очевидно, требуется более действенная поддержка со стороны правоохранителей, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава управления торговли Ростова Константин Тихонов уточнил, что только за два дня - 3 и 6 сентября - ликвидировали 60 и 31 ларек соответственно. По некоторым нарушениям составили административные протоколы.

- До 10 сентября запланирован демонтаж еще 38 точек. Всего с 21 августа по 6 сентября город освободили от 221 незаконной торговой точки, - сказал Константин Тихонов.

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