Дарья Карпина дала совет многодетным родителям

Дарья Карпина рассказала об отдыхе со старшей дочерью. Фото: аккаунт Дарьи Карпиной в соцсети Инстаграм

Супруга бывшего тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина поделилась впечатлениями от подошедшего к концу совместного отдыха со старшей дочерью Анитой. Это ребенок Дарьи от первого брака, но Валерия Карпина она полюбила и приняла как родного отца. Недавно Дарья с Анитой решили провести совместный отдых на Кипре.

Сегодня их поездка подошла к концу. Карпина уже перед самолетом поделилась переживаниями о том, что с ними не смогла полететь средняя дочь - Даша - как планировалось изначально. Но этими мыслями Дарья Карпина терзалась только вначале, а чуть позже уже по достоинству оценила время, проведенное со старшей дочерью.

- Так мало внимания мы уделяем старшим детям, когда появляются малыши… Если у вас несколько детей, прямо сейчас поцелуйте старшую/старшего, им этого точно не хватает, - написала Карпина.

В комментариях многие многодетные родители поддержали мнение супруги тренера национальной сборной по футболу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"По прилету - сразу в зал!": Дарья Карпина показала, как приходит в себя после отпуска.

Девушка увидела лишние цифры на весах после путешествия в Италию.