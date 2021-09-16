Погода в Ростове-на-Дону на 16 сентября 2021: каким будет четверг

В городе ожидается +23 - 25 градусов. Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростовской области на 16 сентября 2021 — публикуем прогноз. Рассказываем, что ожидает ростовчан в четверг.

Температура составит +23 — 25 градуса. Дождей в этот день не ожидается. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области на термометре будет +17 — 22 градусов, по югу — до +28 градусов. Установится теплая, солнечная погода без осадков. Порывы ветра могут достигать 5 — 10 метрво в секунду. Местами в центральных и южных прогнозируется чрезвычайная пожароопасность — 5 класс. В большинстве районов установится высокий класс пожароопасности — 4 класс.