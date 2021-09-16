В Таганроге пройдет чеховский театральный фестиваль Фото: Правительство РО

В Таганроге со среды, 15 сентября, стартовал международный театральный фестиваль под названием «На родине А.П.Чехова». Он продлится до воскресенья, 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На открытии фестиваля будут присутствовать лауреаты российских и международных фестивалей, московские критики Валентина Федорова, Марина Меркулова и Александр Мягченков. Актеры таганрогского театра представят на суд зрителей спектакль «Душечка».

Также зрители смогут побывать на постановках московского, нижегородского, новочеркасского и владимирского театров. А также, в рамках фестиваля для актёров и журналистов будет проведен обучающий семинар. Планируется, что гостями фестиваля станет тысяча человек.

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Он проходит при поддержке Фонда президентских грантов.