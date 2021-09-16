В Ростовской области на заправке сгорела легковушка

Пожарные справились с пламенем примерно за 12 минут. Фото: соцсети

В Ростовской области на трассе Ольгинская - Волгодонск полностью сгорела легковушка. Огненное ЧП произошло прямо на заправке. Информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, машина вспыхнула вчера, 15 сентября, около 20 часов. Она выгорела на площади в 5 квадратных метров. Пожарные справились с пламенем примерно за 12 минут. К слову, фото и видео с места пожара уже появились в соцсетях.

- О происшествии в Багаевском районе стало известно в 20.01. В 20.12 горение удалось локализовать, а в 20.13 все потушили. На месте работали 6 человек, было задействовано 2 единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе управления МЧС России по региону.

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