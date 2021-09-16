В Батайске начали проверку после гибели малыша в местной ЦГБ

Следователи уже назначили необходимые экспертизы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Батайске после гибели 3-летнего малыша начали проверку в местной ЦГБ. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Организовали доследственную проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, в том числе для оценки качества медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Известно, что информация о гибели малыша 2018 года рождения в Следком поступила несколько дней назад, 14 сентября. От чего умер ребенок и при каких условиях это произошло, пока неизвестно.

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