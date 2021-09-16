В Ростовской области представили «Лучшие рецепты для школьного питания»

Презентацию книги провели в ростовской школе №78. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области презентовали книгу «Лучшие рецепты для школьного питания». В будущем это издание должны получить во всех образовательных учреждениях региона, сообщает сайт донского правительства.

- Блюда разработали участники конкурса «Школа со вкусом»: профессиональные шеф-повара, заведующие производством, работники столовых, а также сотрудники предприятий по организации питания. Сам конкурс предложила провести депутат Госдумы Лариса Тутова, - рассказала и. о. директора донского департамента потребрынка Наталья Багрянова.

Сначала мастера прислали рецепты лучших завтраков и обедов, а также идеи самых вкусных напитков. После тщательной проверки состава блюд и технологии состоялся очный конкурс - все приготовленное попробовали и оценили школьники, их родители и жюри. По итогам вкусного состязания составили специальную книгу рецептов. Идею полезного гастрономического путеводителя поддержал глава региона.

- Безусловно, меню школьных столовых должно состоять из полезных, вкусных и красивых блюд. Тема здорового питания детей должна быть на постоянном контроле у всех соответствующих ведомств, - подчеркнул губернатор Василий Голубев.

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