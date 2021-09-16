460 жителей Ростовской области заболели COVID-19 за прошедшие сутки

В лабораториях за сутки провели 15372 теста Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области выявили еще 460 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3142. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 45 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 189. В Таганроге, Аксайском, Красносулинском и Сальском районах по 9 заболевших, в Батайске, Шахтах, Азовском, Егорлыкском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском и Семикаракорском районах - по 8. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Заветинском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

Лечение в стационарах получают 3458 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 49 человек, на неинвазивной ИВЛ - 293 человека.

Зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 13 женщин 47, 48, 53, 56, 68, 70, 81, 82, 83, 84, 94 лет, а также 15 мужчин 47, 60, 61, 64, 69, 70, 75, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 90 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса стали 6425 человек. Выздоровели 114490 человек, за сутки - 382 жителя Дона.

В лабораториях за сутки провели 15372 теста. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 279,58.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санврач страны оценила ситуацию с COVID-19 в Ростовской области

Анна Попова заявила, что регион уверенно проходит все этапы пандемии (подробности)