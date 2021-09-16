В Ростовской области к утру 16 сентября умерли 28 человек с COVID-19

В стационарах сейчас лечат 3458 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области к утру 16 сентября умерли еще 28 человек с COVID-19. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

За сутки скончались 13 женщин от 47 до 94 лет, а также 15 мужчин от 47 до 90 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего жертвами коронавируса с начала пнадемии стали 6425 человек. В стационарах сейчас лечат 3458 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 49 человек, на неинвазивной ИВЛ - 293 человека. За сутки подтвердили еще 460 случает заболевания COVID-19.

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