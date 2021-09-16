В Ростове суд продолжит рассматривать иск о строительстве ТЦ на площади Ленина

Просто так завершить судебное разбирательство не могут Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове общественники отказались от иска по делу о строительстве торгового центра вместо фонтана на площади Ленина. Однако, несмотря на это, суд не принял отзыв и проведет новое слушание 19 октября. Информацию об этом опубликовали на сайте Арбитражного суда.

Судя по документам, просто так закрыть это разбирательство не могут. Сначала в инстанции должны проверить «не будет ли такое решение противоречить закону и нарушать права других лиц».

Место на площади Ленина стало яблоком раздора между отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и департаментом архитектуры из-за охранной зоны. Общественники заявили, что возводить ТЦ незаконно и даже предоставили бумаги с подтверждением своей точки зрения. Однако спустя время сами истцы обнаружили недочеты и решили прекратить суд.

Известно, что владелец территории собирался возвести на площади двухэтажный магазин. Участок бизнесмену перепродали за 160 млн рублей. Ранее на том же месте собирались возвести многоквартирный дом.

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