В Ростове откроют мемориальную доску имени Юрия Дронова

Юрий Дронов ушел из жизни 26 октября. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове на проспекте Коммунистическом собираются открыть мемориальную доску в честь Юрия Дронова - заслуженного работника здравоохранения страны и бывшего депутата донского Заксобрания. Соответствующее постановление уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Памятную табличку установят на здании городской больницы № 20. Именно это учреждение последние 11 лет своей жизни возглавлял Юрий Дронов. Медик скончался в прошлом году.

Как уточнили власти, именной знак изготовят на внебюджетные деньги. Потом он перейдет на баланс Центра сохранения памятников истории и культуры. Также сегодня стало известно о планах по установке памятника Михаилу Жванецкому на улице Пушкинской.

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