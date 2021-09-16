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Общество16 сентября 2021 14:33

В Ростове откроют мемориальную доску имени Юрия Дронова

Именной знак изготовят на внебюджетные деньги
Ангелина СКИБА
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Юрий Дронов ушел из жизни 26 октября. Фото: пресс-служба ЗС РО

Юрий Дронов ушел из жизни 26 октября. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове на проспекте Коммунистическом собираются открыть мемориальную доску в честь Юрия Дронова - заслуженного работника здравоохранения страны и бывшего депутата донского Заксобрания. Соответствующее постановление уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Памятную табличку установят на здании городской больницы № 20. Именно это учреждение последние 11 лет своей жизни возглавлял Юрий Дронов. Медик скончался в прошлом году.

Как уточнили власти, именной знак изготовят на внебюджетные деньги. Потом он перейдет на баланс Центра сохранения памятников истории и культуры. Также сегодня стало известно о планах по установке памятника Михаилу Жванецкому на улице Пушкинской.

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Эту процедуру уже начали (подробности)