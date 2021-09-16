В Таганроге скорректировали срок запуска трамвайного движения

Ранее перевозку в трамваях собирались начать с 15 сентября. Фото: соцсети

В Таганроге перенесли срок запуска движения по обновленному участку трамвайной сети. Однако бесплатный проезд для пассажиров все же сохранят, люди смогут им воспользоваться в первые пять дней после открытия. Информация об этом появилась в соцсетях компании-инвестора.

- Для безопасности перевозок перенесли запуск. Необходимо завершить оформление необходимых документов. В ближайшее время перевозка будет запущена, и мы постараемся эту дату максимально приблизить, - пообещал генеральный директор компании «Синара-ГТР» Евгений Васильев.

Также руководитель организации добавил, что «технически маршрутная сеть и вагоны готовы к началу регулярного движения». Уже сейчас транспорт курсирует в пробном режиме.

Ранее перевозку в трамваях собирались начать с 15 сентября. Предполагалось, что по отремонтированному участку путей с интервалом от 7 до 15 минут будут курсировать новые низкопольные трамваи.

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